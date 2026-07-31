Avrupa’nın yoğun ilgi gören tatil merkezlerinden Portekiz, artan yolcu trafiğini karşılamak amacıyla devasa bir altyapı projesini devreye sokuyor. Başkent Lizbon’a yaklaşık 50 kilometre mesafede inşa edilecek olan yeni Luís de Camões Havalimanı, önümüzdeki 10 yıl içinde bölgenin en önemli ulaşım merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Toplam maliyeti 8,9 milyar euro (7,63 milyar sterlin) olarak açıklanan dev tesis, mevcut Humberto Delgado Havalimanı’nın yerini alacak.

YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 56 MİLYONA ULAŞACAK

Daily express'te yer alan habere göre, inşa edilecek yeni havalimanı, ilk etapta iki paralel pist ile hizmete girecek.

İlerleyen yıllarda kapasite ihtiyacına göre iki pistin daha eklenebileceği belirtilen tesiste 120 uçak park yeri, 64 kapı ve 76 yolcu köprüsü bulunacak.

Proje tamamlandığında havalimanının yılda 56 milyon yolcuya hizmet vermesi, bu rakamın 2082 yılına kadar 85 milyona kadar yükselmesi öngörülüyor.

LİZBON'A YÜKSEK HIZLI TRENLE BAĞLANACAK

Söz konusu yatırım sadece hava ulaşımıyla sınırlı kalmıyor. Planlar dahilinde, havalimanını Lizbon şehir merkezine bağlayacak yeni bir yüksek hızlı demiryolu hattı da yer alıyor. Bu entegre ulaşım ağı sayesinde yolcuların şehir merkezinden havalimanına ulaşım süresi 30 dakikanın altına inecek.

Sektör analizleri ve turizm verileri de bölgeye olan ilgiyi doğrular nitelikte. TravelSupermarket tarafından yapılan araştırmaya göre Lizbon, kişi başı 310 sterlinin altındaki bütçelerle Avrupa'daki en erişilebilir beş yıldızlı şehir tatili seçenekleri arasında gösteriliyor.

AÇILIŞ TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Açılışı başlangıçta 2037 yılı olarak planlanan Luís de Camões Havalimanı'nın, çalışmaların seyrine bağlı olarak 2034 yılı gibi daha erken bir tarihte faaliyete geçebileceği belirtiliyor.

Yeni havalimanına ilişkin bilgilendirme videosunda yer alan açıklamalarda, terminal tasarımının yolcu hareketliliğini basitleştirecek ve Portekiz mimari dokusunu yansıtacak şekilde kurgulandığı ifade edildi.