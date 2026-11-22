ABD’nin Idaho eyaletinde 1948 yılında yaban hayatı uzmanları, toprak erozyonunu önlemek amacıyla 76 kunduzu paraşütle uçaktan ormanlık alana bıraktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgelerden alınan hayvanların dağlık arazilere taşınmasıyla bölgede yeni sulak alan ekosistemleri oluşturuldu. YERLEŞİM YERLERİNDEKİ NÜFUS ARTIŞI HAREKETE GEÇİRDİ Idaho eyaletinde yerleşim yerlerine yakın alanlarda kunduz popülasyonunun aşırı artması üzerine yaban hayatı uzmanları çalışma başlattı. Uzmanlar, bölgedeki hayvanları insan yerleşimlerinden uzaklaştırarak karayolu bulunmayan dağlık arazilere taşımayı planladı. KARAYOLU OLMAYAN DAĞLIK ARAZİYE HAVADAN ULAŞILDI Hedeflenen dağlık bölgelere karayolu erişiminin bulunmaması nedeniyle taşıma işlemi için hava yolu tercih edildi. Yaban hayatı uzmanları, 76 kunduzu özel olarak hazırlanan ahşap kutulara yerleştirerek uçakla bölgeye götürdü ve paraşüt yardımıyla ormana bıraktı. ÖZEL KUTULAR YERE İNDİĞİNDE OTOMATİK AÇILDI Paraşütle gökyüzünden bırakılan özel ahşap kutular, yere iniş yaptığı anda otomatik olarak açılacak şekilde tasarlandı. Operasyon kapsamında ormana bırakılan 76 kunduzdan 75’inin kutulardan sağ olarak kurtulduğu kaydedildi. İNŞA EDİLEN BARAJLAR TOPRAK EROZYONUNU DURDURDU Yeni yaşam alanlarına uyum sağlayan 75 kunduz, bölgede barajlar inşa etmeye başladı. Kurulan bu barajlar sayesinde kurak vadilerde su tutulumu artarken, bölgedeki toprak erozyonu durduruldu ve yeni sulak alan ekosistemleri oluştu.

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