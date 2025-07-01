Amerikalı tasarımcı Vera Wang, 76. doğum gününü kutlamak için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Lüks Hotel Plaza Athenee'de kendisini bekleyen meyve sepeti ve çiçeklerle karşılanan Wang, doğum gününü şehirde geçireceği özel akşam yemekleriyle taçlandırdı.
Gün boyunca şık kombinleriyle dikkat çeken Wang; kot pantolon, platform botlar ve çiçek desenli ceketle objektiflere yansıdı.
GECEYE DAMGA VURAN KOMBİN
Kutlamaların en dikkat çeken anı ise ünlü restoran Le Relais Plaza'daki akşam yemeğiydi. Vera Wang, siyah mini elbisesi ve diz üstü çizmeleriyle adeta 30'lu yaşlarındaymış gibi görünüyordu.
Uzun, düz ve ortadan ayrılmış koyu saçlarıyla klasikleşmiş zarafetini korurken, koluna parlak altın rengiyle "76" yazdırarak geceye özel bir detay kattı.