Bu altın sikkenin, İmparator Aulus Vitellius’a ait ilk altın aureus olduğuna inanılıyor ve Britanya’da şimdiye kadar bulunan ilk örnek. Bu tür bir sikkenin değeri 50 bin Sterlin’e (yaklaşık 2 milyon 500 bin lira)kadar ulaşabiliyor.

Nadir buluntu, incelemeler için Britanya Müzesi’ne gönderildi. Değerlendirme sürecinin ardından sikke, sahibine iade edildi ve Ron Walters, bu tarihi eseri satmak için müzayedecilerle iletişime geçti. Fieldings Auctioneers tarafından organize edilen müzayede, 27 Mart’ta Stourbridge, West Midlands’da gerçekleşecek.

Sikkenin müzayede değeri 5 bin ila 6 bin Sterlin arasında tahmin edilse de, benzer bir sikke geçtiğimiz yıl İsviçre’de yapılan bir açık artırmada yaklaşık 50 bin Sterlin’e satılmıştı. Bu durum, Ron Walters’ın sikkesinin de yüksek bir fiyata alıcı bulabileceği beklentisini artırıyor.

Walters, keşif anını şu sözlerle anlattı: “Çiftlik tarlasını altı yıldır arıyordum, ama yalnızca ilkbahar ve sonbaharda ekinler ekilmediğinde çıkabiliyordum. Metal dedektörüm bir sinyal verdi. Biraz kazdım ama sinyali kaybettim. İki metre uzaktaki bir toprak parçasını kırınca sikke avucuma düştü. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi.”

Bulunan altın sikke, yalnızca 8 ay hüküm süren İmparator Aulus Vitellius dönemine ait. Tarihte “Dört İmparator Yılı” olarak bilinen bir dönemde tahta geçen Vitellius, lüks içinde yaşaması ve kötü yönetimiyle biliniyor. İmparatorluğu istikrarsızlığa sürükleyen Vitellius, taht mücadelesinde yenilgiye uğrayarak öldürüldü.

Fieldings Auctioneers’ten Mark Hannam, bu sikkeyi “Gerçekten inanılmaz bir buluntu ve benzersiz bir tarihi eser” olarak değerlendirdi. Hannam, Britanya’da genellikle 3. ve 4. yüzyıla ait sikkeler bulunsa da, 69 yılına ait bir sikkenin bulunmasının son derece nadir bir olay olduğunu belirtti.