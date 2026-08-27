Esenler'de yaklaşık bir haftadır sokakta yaşayan 76 yaşındaki Rusya vatandaşı Andrei Chertkov, mahalle sakinlerinin ihbarıyla bulundu. Kimsesiz ve evsizlere yönelik yardım çalışmaları yapan Su Kulaçatan'a gönderilen fotoğraflar üzerine harekete geçildi.

Kulaçatan, Esenler ile Bağcılar arasında dolaşan Chertkov'u bir caddede buldu. Türkçe bilmeyen Chertkov ile iletişim kurmak için Rusça bilen kişilerden destek alındı. Üzerinde kimlik veya pasaport bulunmayan kişinin adı ve yaşı, yanındaki belgelerden öğrenildi.

"AKCİĞER ENFEKSİYONU TESPİT EDİLDİ"

Tedaviyi kabul eden Chertkov, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde akciğer enfeksiyonu tespit edilirken kan testlerinin temiz çıktığı belirtildi. Uzun süredir kişisel bakımını yapamayan Chertkov'un bacaklarında ciddi yaralar ve yanıklar oluştuğu belirlendi. Doktorlar, tedavinin evde sürdürülebileceğine karar verdi ve ilaçları yazılarak taburcu edildi.

Chertkov, Su Kulaçatan'ın evine götürüldü. Kulaçatan ve beraberindekiler, Chertkov'un kirli kıyafetlerini değiştirdi, banyo yaptırdı, tıraşını ve tırnak kesimini gerçekleştirdi. Temiz kıyafetler giydirilen Chertkov, Kulaçatan'ın evinde misafir edilmeye başlandı.

Chertkov'un üzerinde Göç İdaresi Başkanlığına ait olduğu değerlendirilen bazı belgeler bulundu. Belgelerde adı, soyadı ve pasaport numarası olduğu düşünülen bilgiler yer aldı. Buna göre Chertkov, 16 Nisan 2025'te Türkiye'ye giriş yaptı ancak yasal kalış izni bulunmadı. Hakkında 16 Ekim 2025'te vize ihlali gerekçesiyle sınır dışı kararı alındığı ve bildirim yükümlülüğü getirildiği tespit edildi.

Chertkov'un 17 Ağustos 2026'da yakalanarak Arnavutköy'e götürüldüğü öğrenildi. Ancak bildirim yükümlülüğünün devam etmesi nedeniyle sınır dışı edilecek yabancılar kapsamında bulunmadığı değerlendirilerek serbest bırakıldı. Chertkov'un İstanbul'da nerede yaşadığı, neden sokakta kalmaya başladığı ve geçimini nasıl sağladığı henüz bilinmiyor.

Kulaçatan, Chertkov'un Rusya'ya dönmek istediğini aktardı. Yetkililerle yapılan görüşmede Chertkov'un sadece 'evet' ve 'hayır' diyerek kısa kısa cevaplar verdiği belirtildi. Rusya'da bir ailesi olduğunu onayladığı ve kendisi rızasıyla ülkesine dönmek istediği ifade edildi. Kulaçatan, Rus yetkililere çağrıda bulunarak kendi vatandaşlarıyla ilgilenmelerini talep etti.

Nene Hatun Mahallesi Muhtarı Adil Topuz, Chertkov'dan mahalle sakinlerinin ihbarıyla haberdar olduğunu belirtti. Topuz, bir vatandaşın 124'üncü Sokak'tan arayıp olay olduğunu söylediğini ve Rusça bilen bir vatandaş vasıtasıyla bağlantı kurulduğunu anlattı. Topuz, Chertkov'un Alzheimer olduğunu söylediklerini ve 112'yi aradıklarını, Rusça bilen doktorla irtibata geçtiklerini ancak konuşamadıklarını ifade etti.

Mahalle sakini Perihan Güneş, Chertkov'u son 3-4 gündür park çevresinde gördüğünü söyledi. Güneş, Chertkov'un saçlarının dağınık halde olduğunu ve altını yapmış olduğunu, komşuların yüz ifadelerinden anladığını belirtti. Bir kadın ve bir adamın gönüllü olarak ilgilendiğini, yıkadıklarını ve temizlediklerini ifade eden Günech, ambulans gönderildiğini söyledi.

Mahallede çalışan tekstil işçisi Yalçın Turan, Chertkov'un son 3-4 günden beri buralarda dolaşıp durduğunu, üstü başının perişan bir halde olduğunu ve merdivenlerde yaklaşık 1 saate yakın kaldığını belirtti. Turan, polise ve belediyeye haber verdiklerini, iki vatandaşın Chertkov'u alıp götürdüğünü söyledi.

Chertkov'un ülkesine dönebilmesi için İl Göç İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.