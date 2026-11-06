Hayranlarıyla çok daha samimi ve doğrudan bir bağ kurmak istediğini belirten usta oyuncu Morgan Fairchild, platformun yetişkin içerikleriyle anılan imajına esprili bir dille açıklık getirerek, "Kimse sormadan hemen söyleyeyim; hayır, düşündüğünüz türden içerikler paylaşmayacağım" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK HAYATINI PAYLAŞACAK

Kariyeri boyunca canlandırdığı roller, gösterişli kostümleri ve kabarık saçlarıyla tanındığını dile getiren Fairchild, yeni hesabında günlük hayatından kesitler, espriler, aklına gelen anlık sohbetler ve bilime olan merakı gibi bilinmeyen yönlerini takipçilerine aktaracağını söyledi.

Projeyi yöneten ajans yetkilileri ise Hollywood sektörünün kıdemli oyuncuları geri plana itebildiğini ancak hayranların sadakatinin sürdüğünü belirterek, platformun oyuncuya kendi şartlarıyla kitlelere ulaşma fırsatı tanıdığına dikkat çekti.

DONNA MİLLS'TE KATILMIŞTI

Fairchild’ın bu cesur adımı, geçtiğimiz temmuz ayında 85 yaşında aynı platforma katılarak kısa sürede yüz binlerce dolar kazandığı öne sürülen bir diğer efsane oyuncu Donna Mills’in izinden gittiğini gösterdi. Yeşilçam kuşağının dünya ekranlarındaki çağdaşı sayılan usta isimlerin peş peşe dijital platformlara adım atması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.