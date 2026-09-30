1950'li yıllardan bu yana ayakkabı ve deri ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Bueno Ayakkabı ile grup şirketleri hakkında yürütülen konkordato sürecinde mahkeme kararı açıklandı.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ilgili firmalar için 1 yıllık kesin mühlet uygulanmasını kararlaştırdı.

KARAR KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER

Mahkeme tarafından verilen 1 yıllık kesin mühlet kararı şu 4 şirketi kapsıyor:

Bueno Ayakkabı ve Deri Ürünleri

Beneplast Ayakkabı ve Taban

Ecrin Ayakkabı ve Deri Sanayi

Ethem Ayakkabı Deri Tekstil

ALACAK BİLDİRİMİ İÇİN 15 GÜN SÜRE VERİLDİ

Kesin mühlet kararı ile birlikte alacaklıların izlemesi gereken süreç de duyuruldu. Alacaklıların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde alacaklarını bildirmeleri gerekiyor.

Alacak kaydı için talep edilen belgeler ise şunlardır:

Sözleşme

Temlikname

Fatura ve irsaliye

Mutabakat mektubu

Hesap ekstresi

Senet (aslı veya onaylı sureti)

ŞİRKETİN FAALİYET ALANI VE İHRACAT AĞI

1950'li yıllarda kurulan şirket; ayakkabı, bot, sandalet, terlik, çanta ve aksesuar üretimi gerçekleştiriyor.

Firma ürünlerini 45 ülkeye ihraç ediyor. İhracat yapılan ülkeler arasında İtalya, Fransa, Kanada, ABD, Avusturya, İspanya, Hong Kong, Güney Kore, Çin, Güney Afrika, Almanya, Slovenya, Sırbistan, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya yer alıyor.