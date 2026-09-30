1950'li yıllardan bu yana ayakkabı ve deri ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Bueno Ayakkabı ile grup şirketleri hakkında yürütülen konkordato sürecinde mahkeme kararı açıklandı.
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ilgili firmalar için 1 yıllık kesin mühlet uygulanmasını kararlaştırdı.
KARAR KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER
Mahkeme tarafından verilen 1 yıllık kesin mühlet kararı şu 4 şirketi kapsıyor:
Bueno Ayakkabı ve Deri Ürünleri
Beneplast Ayakkabı ve Taban
Ecrin Ayakkabı ve Deri Sanayi
Ethem Ayakkabı Deri Tekstil
ALACAK BİLDİRİMİ İÇİN 15 GÜN SÜRE VERİLDİ
Kesin mühlet kararı ile birlikte alacaklıların izlemesi gereken süreç de duyuruldu. Alacaklıların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde alacaklarını bildirmeleri gerekiyor.
Alacak kaydı için talep edilen belgeler ise şunlardır:
Sözleşme
Temlikname
Fatura ve irsaliye
Mutabakat mektubu
Hesap ekstresi
Senet (aslı veya onaylı sureti)
ŞİRKETİN FAALİYET ALANI VE İHRACAT AĞI
1950'li yıllarda kurulan şirket; ayakkabı, bot, sandalet, terlik, çanta ve aksesuar üretimi gerçekleştiriyor.
Firma ürünlerini 45 ülkeye ihraç ediyor. İhracat yapılan ülkeler arasında İtalya, Fransa, Kanada, ABD, Avusturya, İspanya, Hong Kong, Güney Kore, Çin, Güney Afrika, Almanya, Slovenya, Sırbistan, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya yer alıyor.