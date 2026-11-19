Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın 8 Temmuz 2026'da meydana geldiği belirtildi. İddianameye göre Sevim Yabacı, olay günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 77 yaşındaki eşi Hüseyin Yabacı'nın eve alkollü geldiğini ve kendi ağzına sinek ilacı sıktığını öne sürerek yardım istedi.

ŞİKAYET SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Yabacı, 9 Temmuz'da hayatını kaybetti. Olayın ardından Hüseyin Yabacı'nın oğlu Muhittin Yabacı'nın üvey annesinden şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Gözaltına alınan Sevim Yabacı, ifadesinde eşini öldürdüğü yönündeki suçlamaları reddetti. Eşiyle aralarında herhangi bir problem bulunmadığını savunan kadın, olay günü eşinin eve sarhoş ve düşmüş halde geldiğini söyledi.

Eşini yıkadıktan sonra yatırdığını anlatan Yabacı, daha sonra tavuklara bakmak için bahçeye çıktığını, eve döndüğünde ise eşini çekyatta nefes almakta güçlük çekerken bulduğunu ve bunun üzerine ambulans çağırdığını ifade etti.

ADLİ TIP RAPORLARI İDDİANAMEYE GİRDİ

Soruşturma dosyasına giren adli raporlar, olayın seyrine ilişkin önemli bulgular ortaya koydu. Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesinin incelemesinde Hüseyin Yabacı'nın kanında alkole rastlanmadığı belirlendi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Daire Kurulunun raporunda ise Hüseyin Yabacı'nın ölümünün böcek ilacı zehirlenmesi sonucunda gerçekleştiği tespitine yer verildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve eşe karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkemenin tensip zaptını hazırlamasının ardından sanığın tutuklu yargılanmasına karar verildi. Sevim Yabacı, belirlenen duruşma tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.