Akılalmaz iğrençlik, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. İddialara göre bir doktor, özel tasarım olan kameraları bir gözlük kullanarak onlarca kadının gizlice görüntülerini kayıt altına aldı.

HASTA YAKINI FARK ETTİ

Son olarak yine gözlükle dışarıya çıkan göz doktoru, eline aldığı gözlük ile bir kadının görüntülerini gizlice çekti. Durumu kadının arkadaşı fark etti ve adama tepki gösterdi.

YAKALANINCA GÖZLÜĞÜ KIRDI

Ekol'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, yaşlı adamı kadınlar polise şikayet etti. O anda paniğe kapanan göz doktoru, gözlüğü kırdı.

Olay yerine gelen polislere ise doktor, ilk önce 'etrafı çekiyorum' diyerek olayı inkar etti. Ancak polisler adamın kırdığı gözlükte yaptığı incelemede gözlük ile doktorun telefonunun bağlı olduğu tespit edildi.

ONLARCA KADININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Telefonda yapılan incelemede iddiaya göre onlarca kadının gizlice çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Doktor gözaltına alınırken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.