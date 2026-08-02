Semiramis Pekkan, YouTube kanalında yayınladığı son vlog'unda hem özel hayatına hem de sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Oğlunun kısa süre içinde dünyaevine gireceğini açıklayan 77 yaşındaki sanatçı, "Bir kız sahibi olacağım" sözleriyle merak uyandırdı. Pekkan, bu ifadeyle gelin adayını kastettiğini belirterek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

"BEN OĞLUMU EVLENDİRİYORUM"

YouTube vlog'unda samimi açıklamalarda bulunan Semiramis Pekkan, oğlunun evlilik hazırlığında olduğunu ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

"Size bir haberim daha var. Ben oğlumu evlendiriyorum. Şahane bir kız arkadaşı var. Onunla evlenmeye karar verdiler. Çok heyecanlıyım. Bir iki ay içinde evleniyorlar. Ben bir kız sahibi olacağım, buna inanamıyorum. Çünkü artık benim de bir kızım olacak" diyen Pekkan, yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

GELİN ADAYINA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Gelin adayını çok sevdiğini ifade eden Pekkan, genç çiftten övgüyle bahsetti. Gelin adayının zarafetine dikkat çeken sanatçı, "Benim güzel kızım Prenses Caroline var ya... Monaco Prensesi'nin gençliğine benziyor. Çok seviyorum onu şimdiden. Hayatıma şahane bir kız arkadaş daha girdi" ifadelerini kullandı.

Kaynanalık konusunda da esprili bir yaklaşım sergileyen Pekkan, "Ben kaynana oldum demiyorum. Ben kaynana olabilir miyim? Benim kaynanalığımdan ne olacak?" sözleriyle gülümsedi.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ DE KONUŞTU

Öte yandan Semiramis Pekkan, kısa süre önce Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programında sağlık durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl akciğer kanseri teşhisi aldığını hatırlatan Pekkan, tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Tedavim henüz bitmedi ama en ağır kısmı geride kaldı" dedi. Sanatçının açıklamaları, sevenlerine umut verdi.