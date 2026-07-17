Brezilya Federal Mahkemesi, Parana eyaletindeki Rio das Cobras Yerli Toprağı'nda 551,1 hektarlık yani yaklaşık 771 futbol sahası büyüklüğünde koruma altındaki alanı tahrip eden iki iş insanını çevre suçlarından mahkum etti. Cerealista Ceccon Vere şirketinin ortakları Leo Luiz Ceccon ve Zairo Ceccon kardeşler, çevreye verdikleri zarar nedeniyle 6 milyon Brezilya Reali tazminat ödemeye mahkum edildi.

KARAR MAHKEME TARAFINDAN ONANDI

Federal Kamu Bakanlığı'nın açıklamasına göre karar, Haziran 2026 sonunda verildi ve üst mahkeme tarafından onandı.

Ibama, Funai ve Federal Polis tarafından yürütülen incelemelerde, sanıkların 2018-2021 yılları arasında 5,51 milyon metrekareden fazla doğal bitki örtüsünü temizleyerek bölgeyi GDO'lu mısır ve soya üretiminde kullandığı tespit edildi. Brezilya yasaları, yerli topraklarında GDO tarımını yasaklıyor.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme, iki sanığa 3 yıl 10 ay hapis cezası verdi fakat ceza kamu yararına çalışma ve para cezasına çevrildi. Ayrıca şirketin kamu ihalelerine katılması yasaklandı, ek para cezası verildi ve tahrip edilen alanın yerli bitki türleriyle yeniden ağaçlandırılmasına hükmedildi.