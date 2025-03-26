78 kişinin yangında hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel soruşturmasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeliğinin düşürüldüğü bildirilmişti.
Son gelişmelerin ardından otel sahibi Halit Ergül'ün, eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, yangın sonrası gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Mehmet Özel, Muharrem Şen, Mustafa Selman Çelen ve Kübra Demir gözaltına alındı. Ergül ailesinin bireylerinin İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu’ya getirildikleri öğrenildi.
Şüphelilerin bir bölümü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yeni operasyonlar ile birlikte soruşturmanın başladığı günden bu yana gözaltına alınan şüpheli sayısı 41’e yükseldi.