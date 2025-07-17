78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal otelin sahibi Halit Ergün'ün damadı ve otelin de Genel Müdürü olan Emir Aras'ın kimseyi uyarmadan eşi ve çocuğuyla kaçtığı görüntüleri infial yaratırken bugünkü duruşmada şaşırtan bir çıkışta bulundu.

Bolu'da 78 kişinin can verdiği otelin çıkış anından sadece 15 dakika sonra otel genel müdürü Emir Aras'ın ailesiyle beraber odadan kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. Yangın sırasında Emir Aras'ın otelde kalan diğer odalara haber vermeden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

YANGINI 15. DAKİKADA HABER ALIP KAÇTI

Dava dosyasına da eklenen kamera kayıtlarında, 21 Ocak Ocak 2025 saat 03.17'de Grand Kartal otelin dördüncü katındaki elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın kısa sürede tüm oteli sarıyor. Otel sahibinin damadı olan Emir Aras o sırada otelin yedinci katında bulunuyor. Güvenlik kameralarına göre yangını telefonla haber alan Aras, yangından 15 dakika sonra 03.32'de odasından çıkıyor. Telefonuna bakıp koridorda koşmaya başlıyor. Bu görüntüler dava dosyasına da girdi.

"TAHLİYEMİ İSTEMİYORUM"

Aras, "Yaşanan bu acıdan dolayı çok üzgünüm. Keşkelerim çok fazla, pişmanlıklarım çok fazla. Kendimi savunacak bir şey bulmuyorum. Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum. Savunacak bir yanımı bulamıyorum ama bunları bilerek yapmadım" dedi.