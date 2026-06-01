Çin'in 1978 yılında başlattığı ve dünyanın en büyük ağaçlandırma girişimlerinden biri olarak gösterilen "Yeşil Çin Seddi" projesi, çölleşmeyle mücadelede önemli başarılar elde etti. Bugüne kadar yaklaşık 78 milyar ağacın dikildiği proje sayesinde ülkenin kuzeyindeki birçok kurak bölgede yeşil alanlar belirgin şekilde arttı.

DEV AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI ÜLKEYİ DEĞİŞTİRDİ

Uydu görüntüleri ve çevresel verilere göre, uzun yıllardır sürdürülen çalışmaların Çin'in doğal görünümünü önemli ölçüde değiştirdi. Uzmanlar, ağaçlandırmanın toprak erozyonunu azaltarak çölleşmenin ilerlemesini yavaşlattığını belirtiyor.

SU KAYNAKLARI ÜZERİNDE BASKI OLUŞTU

Ancak bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalar, projenin beklenmeyen bir yan etkisini de ortaya çıkardı. Ağaçların büyümesiyle birlikte su tüketiminin önemli ölçüde arttığı tespit edildi. Özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde milyarlarca ağacın yer altı ve yüzey suları üzerinde ek baskı oluşturduğu belirlendi.

DOĞAL DENGEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Araştırmacılar, geniş çaplı ağaçlandırmanın yalnızca bitki örtüsünü değil, yağışların dağılımından nehirlerin beslenmesine kadar birçok unsuru etkileyerek ülkenin su döngüsünde değişimlere yol açtığını vurguladı.

UZMANLARDAN GELECEK PROJELER İÇİN UYARI

Bilim insanları, ağaçlandırma çalışmalarının iklim değişikliği ve çölleşmeyle mücadelede önemli bir araç olduğunu ancak her bölgenin su kapasitesi ve ekolojik özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlara göre doğru ağaç türlerinin uygun alanlara dikilmesi ve su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, benzer projelerin başarısını artıracak en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

2050 yılına kadar sürmesi planlanan Yeşil Çin Seddi Projesi'nin tamamlanmasıyla Çin'in kuzeyinde dev bir yeşil kuşağın oluşması bekleniyor.