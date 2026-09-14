Hollywood televizyon sektörü, ABD televizyonunun en iyilerini ödüllendiren ve önümüzdeki aylarda küresel izleyicilerin seyir tercihlerine yön veren 78. Primetime Emmy Ödülleri için pazartesi günü Los Angeles'ta bir araya geliyor.

TÖREN NE ZAMAN VE NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Tören, Los Angeles şehir merkezindeki Peacock Theater'da yerel saatle 17.00'de (TSİ Salı 03.00) başlayacak.

Teknik, konuk oyuncu ve diğer kategorilerdeki ödüllerin dağıtıldığı 5-6 Eylül tarihlerindeki Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri'nin (Creative Arts Emmys) ardından düzenlenecek ana tören, ABD'de NBC kanalında yayımlanacak ve Peacock platformu üzerinden canlı izlenebilecek.

Bu yılki Emmy Ödülleri, Haziran 2025 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında yayımlanan televizyon programlarını kapsıyor.

TÖRENİN SUNUCULUĞUNU KİM ÜSTLENECEK?

"Law & Order: Special Victims Unit" dizisindeki Olivia Benson rolüyle tanınan oyuncu Mariska Hargitay törenin sunuculuğunu üstlenecek. Hargitay, son 15 yılda Emmy Ödülleri'ni tek başına sunan ilk kadın sunucu olacak.

Kendisi de daha önce Emmy kazanan Hargitay, kısa süre önce düzenlenen Yaratıcı Sanatlar töreninde oyuncu annesi Jayne Mansfield hakkındaki belgeselle iki ödül daha kazanmıştı.

HANGİ YAPIMLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Noah Wyle'ın başrolünde yer aldığı acil servis draması "The Pitt", 25 adaylıkla gecenin en çok aday gösterilen yapımı konumunda. İlk sezonuyla geçen yıl en iyi drama ödülünü kazanan dizinin bu yıl da unvanını koruması bekleniyor.

Usta komedyen Jean Smart ile genç senaryo ortağı Hannah Einbinder'ın başrollerini paylaştığı "Hacks", 24 adaylıkla hemen ardından geliyor ve komedi kategorisinde çekişmeli bir yarışa hazırlanıyor.

New England'da karanlık bir sırrı saklayan sakin bir adayı konu alan Apple TV komedisi "Widow's Bay" ile insanlığı dönüştüren gizemli bir güce karşı bağışıklığı olan bir kadını anlatan bilimkurgu draması "Pluribus" da en çok adaylık elde eden diğer yapımlar arasında yer alıyor.

Giderek büyüyen bir çatışmanın içine çekilen yeni bir karakter grubunu işleyen Netflix yapımı "Beef" ile sorunlu bir aşk üçgenini merkezine alan HBO kara komedisi "DTF St. Louis", minidizi kategorilerinin öne çıkan adayları arasında gösteriliyor.

OYUNCULUK KATEGORİLERİNDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER KİMLER?

Birçok deneyimli isim Emmy koleksiyonlarını genişletmeyi hedeflerken, bazı oyuncular ise ilk zaferlerinin peşinde koşuyor.

Jean Smart: "Hacks" ile yakaladığı başarı serisini sürdürmek istiyor.

Noah Wyle: "The Pitt" dizisindeki performansıyla drama erkek oyuncu dalının en güçlü adayları arasında.

Rhea Seehorn: "Pluribus" dizisindeki rolüyle dikkat çekiyor.

Harrison Ford: 84 yaşındaki usta aktör, "Shrinking" dizisindeki yardımcı rolüyle kariyerinin ilk Emmy adaylığını elde etti.

Zendaya: "Euphoria" dizisinin final sezonundaki performansıyla aday gösterilerek, geçmişte Emmy kazanmış birden fazla ismin yer aldığı drama kategorisinde öne çıkıyor.