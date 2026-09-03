Hollanda Merkez Bankası (DNB), tırmanan jeopolitik gerilimler karşısında krizlere hazırlık kapasitesini ve rezerv dayanıklılığını artırmak amacıyla dikkat çekici bir operasyona imza attı.

Banka, New York'ta bulunan 78 tondan fazla ve Ottawa'da tutulan yaklaşık 7 ton altın rezervini fiziki altın ticaretinin küresel merkezi konumundaki Londra'ya kaydırdı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hollanda Merkez Bankası Başkanı Olaf Sleijpen, hamlenin rezervlerin likiditesini ve alınıp satılabilirliğini artırma amacı taşıdığını belirtti. Haftalık 900 milyar doları aşan işlem hacmiyle fiziki altın piyasasının kalbinde yer alan Londra'daki İngiltere Merkez Bankası bünyesinde tutulan altınların, modern uluslararası ticaret standartlarına en üst düzeyde uyum sağladığı vurgulandı.

DNB yetkilileri, olası bir kriz anında Londra'daki rezervlere erişimin, farklı bir kıtada bulunan külçelere kıyasla operasyonel açıdan çok daha hızlı ve kolay olacağına dikkat çekti. Başkan Sleijpen, bu rezervleri hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmamayı umduklarını ancak kurumun finansal hazırlığını güçlendirmenin bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

İLK ETAPTA 27 TON SEVK EDİLDİ

Toplam 612 tonluk altın rezervine sahip olan banka, söz konusu kaydırma sürecinde lojistik riskleri ve maliyetleri en aza indiren hibrit bir yöntem izledi. Taşınması kararlaştırılan yaklaşık 85 tonluk miktarın tamamı kıtalararası nakliyeye konu edilmedi; ABD ve Kanada'dan Avrupa'ya fiziksel olarak yalnızca 27 ton altın sevk edildi.

Kalan kısım ise Amerika kıtasında satılarak eş zamanlı olarak Londra piyasasından aynı miktarda yeni külçelerin satın alınması suretiyle takas edildi. Böylece devasa miktardaki altının fiziksel taşıma operasyonuna gerek kalmadan rezervlerin coğrafi dağılımı başarıyla yeniden yapılandırıldı.