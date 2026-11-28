Müzik kariyeriyle adından söz ettiren ve özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden 78 yaşındaki usta sanatçı Fuat Güner, yıllar sonra aşk hayatıyla gündeme geldi. Haziran 2011'de Hadiye Güner ile olan 35 yıllık evliliğini sonlandıran sanatçı, yeni ilişkisini İstanbul'da düzenlenen özel bir davette resmen ilan etti.

İLK KEZ EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Gece Muhabiri'nin aktardığı bilgilere göre Fuat Güner, MESAM’ın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu’nda gerçekleştirilen 40. kuruluş yıl dönümü etkinliğine sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile birlikte katıldı. İlişkilerini bugüne kadar gizli tutan ikili, geceye el ele gelerek ilk kez objektiflere birlikte poz verdi.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Radyo programcılığı, sunuculuk ve iletişim eğitmenliği yapan Yasemin Gezeroğlu ile Fuat Güner'in samimi halleri davetlilerin ve basın mensuplarının ilgi odağı oldu. Çiftin yan yana verdiği pozların ardından, 78 yaşındaki usta müzisyen ile sevgilisi arasında tam 35 yaş fark bulunması sosyal medyada ve magazin kulislerinde en çok konuşulan konu haline geldi.

FUAT GÜNER KİMDİR?

1 Nisan 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Fuat Güner, Türk pop ve rock müziğinin mihenk taşlarından MFÖ grubunun kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Grupta gitarist ve vokalist olarak unutulmaz eserlere imza atan sanatçının Mazhar Alanson ile olan yol arkadaşlığı ve dostluğu, MFÖ'nün kuruluşundan çok daha eski yıllara dayanıyor.