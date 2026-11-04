Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğrul Şan, 78 yaşında Canan Erdaş ile hayatını birleştirdi. Ordu'da açık havada düzenlenen nikâh törenine çiftin yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol da katıldı.

SANAT HAYATINA 1970'LERDE BAŞLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 1948 yılında Ordu'da dünyaya gelen Tuğrul Şan, 1970'li yıllarda adım attığı müzik kariyerinde Türk Halk Müziği'nin tanınan isimleri arasında yer aldı.

78 yaşında evlenen sanatçının nikâh töreninde davetliler çifti tebrik ederek mutluluklarına ortak oldu.

SANAT HAYATINA ANKARA RADYOSU'NDA BAŞLADI

1948 yılında Ordu'da dünyaya gelen Tuğrul Şan, 1970 yılında Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nda göreve başladı. 1975 yılında askerlik dönüşünde Türk Halk Müziği bölümüne geçen sanatçı, 1976'dan itibaren solo programlarla dinleyici karşısına çıktı.

Radyo yıllarında birçok türküyü ilk kez seslendirerek geniş kitlelere tanıtan Şan, 1993 yılında İstanbul Radyosu'na tayin oldu ve 1997 yılına kadar burada görev yaptı. Aynı yıl emekliye ayrılan sanatçı, hayalini kurduğu müzik okulunu açarak gençlerin müzik eğitimi almasına katkı sağlamayı sürdürdü.

Yurt içinde ve yurt dışında konserler veren Tuğrul Şan, Amerika ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Türk Halk Müziği'nin tanıtımına katkıda bulundu. Sanatçının bir 45'liği, bir uzunçaları, iki kaseti ve dört sinema filmi bulunuyor. TRT repertuvarına da derlemeler kazandıran Şan, müzik çalışmalarına eğitim alanında da devam ediyor.