Teknolojinin yalnızca genç nesillere özgü bir alan olduğuna dair yaygın algı, 78 yaşındaki Norberto B. Worobeizyk’in ilham veren hikayesiyle yerle bir oldu. Yaşadığı ağır kazanın ardından felci yenen Worobeizyk, 70’li yaşlarında yapay zekâ uzmanı olarak küresel bir teknoloji şirketinde ticari direktörlük koltuğuna oturdu.

Só Notícia Boa portalı tarafından gün yüzüne çıkarılan bu başarı öyküsü, öğrenmenin ve dönüşmenin yaşının olmadığını tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.

Kendi imkanlarıyla kurslar aldı

Norberto'nun hayatı, 2004 yılında 56 yaşındayken sarhoş bir sürücünün kendisine çarpmasıyla altüst oldu. Geçici felç geçiren ve zorlu bir iyileşme sürecinden geçen Worobeizyk, bu felaketin geleceğini karartmasına izin vermedi. Kazayı daha aktif bir yaşam için motivasyona dönüştürerek zararlı alışkanlıklarını bıraktı ve spora başladı.

Sağlığına kavuştuktan sonra rotasını teknolojiye çeviren Worobeizyk, kendi imkanlarıyla çevrim içi kurslar ve eğitim videoları aracılığıyla yapay zekâ uzmanlığı kazandı. Edindiği derin bilgi birikimi, dijital dönüşüm ve otomasyon alanında faaliyet gösteren Arjantinli teknoloji devi b.live’ın dikkatini çekti ve şirket onu Ticari Direktörlük görevine getirdi.

Teknolojinin insanlık tarihini kökten değiştirdiğini belirten Worobeizyk, yapay zekânın gücünü şu sözlerle özetliyor:

"Bu, insanlık tarihinin gördüğü tüm dönüşümleri aşan devasa bir teknolojik devrimdir. Hatta insanların ateşi keşfettiği o ilk andan çok daha büyük bir adımdır."

"Yaşlılar yaşam tecrübesiyle iş dünyasının en çok arananları olacak"

Gençlerin teknoloji dünyasında tek hakim olduğu düşüncesine karşı çıkan Worobeizyk, hayat tecrübesinin ve duygusal zekânın dijital çağda daha da değer kazandığını savunuyor. "Deneyim üniversitesinden mezun oldum" diyen başarılı direktör, yaşlı neslin sahip olduğu avantajı şöyle açıklıyor:

"İnsanlık tarihinde ilk kez kıdemli vatandaşlar; yaşam tecrübesi, empati ve güçlü iletişim becerileri sayesinde sektörde en çok aranan kişiler haline gelecek. Bizler, henüz yeni mezun olmuş bir üniversite öğrencisinden çok daha etkili iletişim kurmayı biliyoruz."

Geleceğe dair tükenmeyen enerjisini mizahtan beslenerek dile getiren Worobeizyk, "Ölmeye vaktim kalmayacak kadar çok projem var. Şu anki yaşam kaliteme baktığımda bir 70 yıl daha yaşayamayacağıma inanmam için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullanıyor.

Yapay zekadan korkup çekinenlere altın tavsiyeler

Yapay zekâ konusundaki en büyük engelin teknolojinin kendisi değil, insanların değişim korkusu olduğunu vurgulayan Worobeizyk, sürekli öğrenmenin her yaşta bir tercih olduğunun altını çiziyor.

Uyum sağlamak için eski kalıpların yıkılması gerektiğini belirten Worobeizyk, sözlerini şöyle tamamlıyor: "Öğrenmeye devam etmek için önce eski alışkanlıklarımızı unutmayı başarmalıyız. Yapay zekâ geçici bir heves ya da moda değil; herkesin kabullenmesi ve hayatına entegre etmesi gereken kaçınılmaz bir gerçekliktir."