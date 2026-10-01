Fon vurgununda eşiyle birlikte haksız kazanç elde ettiği öne sürülen AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ifadeye çağrılmazken, tüm birikimini kaybeden 78 yaşındaki fon mağduru Rahime Yüceer’e TBMM’ye giriş yasağı konuldu. Yüceer, CHP milletvekillerinin düzenlediği basın toplantısında, “Bizim paralarımızı silkelediler. Sabaha kadar uyumuyorum, elim gözüm şişti. İsyan ediyorum” demişti.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Meclis’teki toplantıda konuştuğu, bizi ziyaret ettiği için mi bu yasak? Meclis Başkanlığı’ndan açıklama bekliyoruz” dedi. Eşini kaybeden ve yalnız yaşayan Yüceer ise 8 yıl boyunca ev almak için birikim yaptığını anlattı. Parasının vadeli hesapta bulunduğunu belirten Yüceer, “Bankadan arandım paramı fona koydular. Tahsilli bir insanım ama beni kandırdılar, bütün birikimim gitti” ifadelerini kullandı.