Küresel mobilya sektöründe yaşanan daralma giderek derinleşirken, 78 yıllık köklü geçmişe sahip eSolutions Furniture Group tüm üretim faaliyetlerini durdurduğunu ve iflas sürecine hazırlanmakta olduğunu duyurdu.

Son yıllarda konut piyasasında yaşanan yavaşlama, yüksek enflasyon ve artan gümrük vergileri mobilya üreticilerini zor durumda bıraktı. 2026’da satışların art arda üç ay gerilemesi, birçok firmanın gelirlerini ciddi şekilde aşağı çekti. Artan maliyetler karşısında kârlılığın erimesi ise sektörde iflasların ve kapanmaların hız kazanmasına neden oldu.

ÜRETİM HATTI TAMAMEN KAPATILDI

Kanada merkezli eSolutions Furniture Group, bünyesinde Bestar, Bush Furniture ve Bush Business Furniture gibi markaları barındırıyordu. Şirket yönetimi, üretim faaliyetlerinin tamamen sonlandırıldığını açıkladı. Elde kalan stokların hızla eritildiği ve satışların sınırlı ölçüde sürdüğü ifade edildi.

YARGI SÜRECİ KAPIDA

Şirketin mali sıkıntıları nedeniyle alacaklıların mahkemeye başvurarak kayyum atanmasını talep etmesi bekleniyor. Bu sürecin, şirket varlıklarının kontrollü şekilde yönetilmesi ve satışının organize edilmesi amacıyla yürütüleceği belirtiliyor. Ayrıca ABD’de iflas koruması başvurusu yapılması da gündemde.

ÇALIŞANLAR İÇİN ZOR DÖNEM

Tasfiye sürecinin en ağır sonuçlarından biri de istihdam tarafında yaşanacak. Şirket, çalışanlarının büyük kısmıyla yollarını ayıracağını duyurdu. İşten çıkarmaların aşamalı olarak yapılacağı, ancak bazı çalışanların sürecin yönetimi için geçici olarak görevde kalacağı bildirildi.

PANDEMİDEN SONRA TOPARLANMA SAĞLANAMADI

eSolutions’un mali yapısının özellikle 2021 sonrasında hızla bozulduğu ifade ediliyor. Pandemi sonrası talepteki düşüş, yoğun rekabet ve nakit akışındaki problemler şirketi borçlarını ödeyemez hale getirdi. Faiz ödemelerinde yaşanan aksaklıklar da iflas sürecini kaçınılmaz kıldı.

ÇÖZÜM VARLIKLARIN ELDEN ÇIKARILMASI

Şirket yönetimi, mevcut şartlar altında en gerçekçi seçeneğin varlık satışı olduğunu vurguluyor. Bu adımla alacaklıların zararlarının en azından bir kısmının karşılanması hedefleniyor. Ancak teminatsız alacaklılar açısından geri ödeme ihtimalinin oldukça düşük olduğu değerlendiriliyor.