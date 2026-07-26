Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya kullanımında yeni bir adım attı. Instagram hesabındaki ücretli abonelik özelliğini aktif hale getiren Ergen, takipçilerine özel içerikler paylaşacağını açıkladı. Duyurunun ardından sanatçının belirlediği abonelik bedeli sosyal medyada gündem oldu.

GÜLBEN ERGEN TAKİPÇİLERİNE ÖZEL İÇERİK SUNACAK

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden Gülben Ergen, yeni abonelik sistemiyle takipçileriyle daha özel içerikler paylaşmaya hazırlanıyor.

Ünlü şarkıcı, abonelerine özel soru-cevap etkinlikleri düzenleyeceğini, günlük hayatından kesitler ve özel paylaşımlar sunacağını duyurdu.

BİKİNİLİ VE BORNOZLU DUYURU

Gülben Ergen, ücretli abonelik sistemini duyurmak için sosyal medya hesabından bikinili ve bornozlu videolar paylaştı.

Yeni özelliği takipçileriyle paylaşan Ergen'in duyuru şekli kısa sürede dikkat çekti. Paylaşımlar, magazin gündeminde de konuşulan konular arasında yer aldı.

AYLIK ABONELİK ÜCRETİ DİKKAT ÇEKTİ

Ergen'in yeni uygulamasında belirlediği aylık ücret ise en çok merak edilen detaylardan biri oldu.

Ünlü şarkıcı, özel içeriklerine erişim için abonelik ücretini 79,99 TL olarak belirledi. Ücretin açıklanmasının ardından sosyal medyada farklı yorumlar yapılırken, Ergen’in bir gecede 1.136 aboneye ulaştığı ve bu rakam üzerinden yaklaşık 100 bin TL’lik gelir elde ettiği öne sürüldü.