Dünya ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı resmi toplantılardaki tavrını konuşuyor. Daily Mail’in haberine göre; Trump’ın davranışları “akıl sağlığıyla” ilgili endişeleri artırıyor. Trump’ın hafıza sorunları yaşadığı, baş danışmanının kabine üyelerine brifinglerini kısa tutmalarını tavsiye ettiği öne sürüldü.

ŞAŞIRTAN HAREKETLER

Trump’ın hedefindeki Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar da başkanın demans hastası olduğunu ve kendisine “kafayı taktığını” savundu. İkinci döneminin ilk yılını geride bırakan Trump, ocak ayı başında Beyaz Saray’da petrol ve doğalgaz endüstrisi yöneticileriyle önemli bir toplantı düzenlendi. Toplantı sırasında aniden yerinden kalkıp pencereden Beyaz Saray balo salonu inşaatını izlemeye başladı. Trump, “Vay canına! Ne muhteşem bir manzara!” diye haykırdı. Toplantıya katılanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

AB: TEHLİKELİ

Önceki gün Mar-a-Lago’da Trump ile bir araya gelen Slovakya Başbakanı Robert Fico, AB liderlerinin Trump’ın psikolojik durumunu “tehlikeli” bulduğunu söyledi. Bir diplomat Fico’nun Trump için “kafayı yemiş” ifadesini kullandığını aktardı.

Bakanlar ne yapacağını bilemedi

Trump, petrol şirketleri yöneticileriyle toplantıdayken pencereden dışarıyı izledi. Patronlar neye baktığını görmek için ayağa kalktı. Bu sırada Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio şaşırıp kaldı.