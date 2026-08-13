NEOM Green Hydrogen Company tarafından geliştirilen tesis, ACWA Power, Air Products ve NEOM ortaklığında hayata geçiriliyor. Tam kapasiteye ulaştığında günde 600 tona kadar karbon içermeyen hidrojen üretmesi planlanan kompleks, elektrolizör kapasitesi bakımından dünyanın en büyük yeşil hidrojen tesisi olacak.

GÜNDE 600 TON HİDROJEN ÜRETECEK

Dev tesis yaklaşık 2,2 gigavatlık elektrolizör kapasitesine sahip. Hidrojen üretiminde kullanılacak elektriği sağlamak için ise yaklaşık 4 gigavatlık güneş ve rüzgar enerjisi altyapısı oluşturuldu. Yenilenebilir kaynaklardan gelen elektrik, elektrolizörlerde suyu hidrojen ve oksijene ayırmak için kullanılacak.

Üretilen yeşil hidrojen daha sonra amonyağa dönüştürülecek. Tesis tam kapasiteye çıktığında yılda 1,2 milyon tona kadar yeşil amonyak üretebilecek. Hidrojenin saf halde uzun mesafelere taşınmasının zor ve pahalı olması nedeniyle amonyağa dönüştürülmesi, enerjinin uluslararası pazarlara ulaştırılmasını kolaylaştıracak. Yeşil amonyak ayrıca gübre üretiminin yanı sıra deniz taşımacılığında düşük karbonlu yakıt olarak da değerlendirilebiliyor.

ŞİMDİ DEVREYE ALMA SÜRECİ BAŞLIYOR

İnşaatın tamamlanması tesisin hemen üretime başlayacağı anlamına gelmiyor. Güneş ve rüzgar santralleri, elektrik iletim altyapısı, elektrolizörler, hidrojen işleme sistemleri ve amonyak üretim ünitelerinin birlikte ve güvenilir biçimde çalışıp çalışmadığı devreye alma sürecinde test edilecek. ACWA Power CEO'su Samir Serhan, ticari faaliyetin 2027’de başlamasının planlandığını açıkladı.

Projenin finansmanı da ölçeğiyle dikkat çekiyor. 2023’te finansal kapanışı gerçekleştirilen proje için toplam 8,4 milyar dolarlık yatırım oluşturuldu. Bunun 6,1 milyar dolarlık bölümü 23 banka ve finans kuruluşunun sağladığı geri dönüşsüz proje finansmanından oluşuyor. Üretilecek yeşil amonyak için uzun vadeli alım anlaşmasının bulunması da projenin ticari temelini güçlendiriyor.

Tesisin tam kapasiteyle çalışması halinde fosil yakıtlarla üretilen hidrojen ve amonyağın yerine geçerek yılda yaklaşık 5 milyon ton karbondioksit salımının önüne geçebileceği hesaplanıyor. Proje aynı zamanda uzun yıllardır petrol ve doğal gazla özdeşleşen Suudi Arabistan’ın güneş ve rüzgar kaynaklarını kullanarak temiz yakıt ihracatında da önemli bir oyuncu olma hedefinin en büyük adımlarından biri olarak görülüyor.