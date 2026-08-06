Gök bilimcilerin kaçınılmaz olarak nitelendirdiği kaza, saatte 8 bin 700 kilometre hızla gerçekleşti. Doğrudan görüntülenemeyen çarpışmanın ardından meydana gelen enkaz ve toz bulutu, Avrupa Güney Rasathanesi'nin Şili'deki Çok Büyük Teleskop'u (VLT) tarafından tespit edildi.

Boston Üniversitesinden Carl Schmidt ve ekibi, gözlemler sırasında uzaya yayılan sodyum ve lityum akışıyla birlikte çarpışmaya dair işaretlerin net bir şekilde ortaya çıktığını bildirdi.

Roketin, Ay'ın Einstein Krateri yakınlarındaki ıssız bir alana düştüğü tahmin edilirken, oluşan kraterin kesin görselleri için NASA'nın Ay Yörünge Keşif Aracı'nın (LRO) bölgeden geçerek fotoğraf çekmesi bekleniyor.

4 TON AĞIRILIĞINDA

Söz konusu 4 ton ağırlığındaki ve 12 metreden uzun roket parçası, 15 Ocak 2025'te Cape Canaveral'dan iki özel Ay aracını fırlatmak amacıyla kullanılmış, görevin ardından kontrolü kaybedilerek sürüklenmeye başlamıştı.

SpaceX yetkililerinden Julianna Scheiman, olayın kasıtlı olmadığını, güneş aktivitesi ve yer çekimi kuvvetlerinin bileşimi sonucu roketin rotasının Ay'a kaydığını açıklarken, şirketinin gelecekte benzer durumların önüne geçmek adına NASA ile iş birliği içinde olduğunu ifade etti.

ABD ile Çin arasındaki Ay'a astronot gönderme yarısının kızıştığı bu dönemde yaşanan gelişme, uzay çöplerine yönelik endişeleri bir kez daha küresel gündeme taşıdı. Benzer şekilde 2022 yılında da Çin'e ait bir roket Ay yüzeyine kontrolsüz olarak düşmüştü.