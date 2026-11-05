Manken Elif Ece Uzun, kendisine yaklaşık 8 ay önce bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu açıkladı.
Tedavi sürecine ilişkin konuşan Uzun, düzenli ilaç kullanımının önemine dikkat çekerek bipolar bozukluk yaşayanlara korkmamaları yönünde mesaj verdi.
“DÜZENLİ İLAÇ KULLANIMIYLA HAYATINIZA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ”
Yaşadıklarını paylaşan Elif Ece Uzun, “Bipolar olanlar korkmasın, düzenli ilaç kullanımıyla hayatınıza rahatça devam edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
AÇIKLAMALARI DAMGA VURMUŞTU
Eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü duruşmada söyleyen Elif Ece Uzun, eşinin borçları yüzünden 1.5 milyon lira değerindeki evini ve 500 bin liralık arabasını sattığını açıklamıştı.
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BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?
Bipolar bozukluk, kişinin duygu durumunda, enerji seviyesinde ve günlük aktivitelerinde belirgin değişimlerle seyreden bir ruh sağlığı durumudur. Kişi, mani ya da hipomani dönemleri ile depresif dönemler yaşayabilir.
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