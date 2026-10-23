Bodrum’da çekimleri devam eden Daha 17 dizisinde rol alan Dilara Aksüyek, uzun bir aranın ardından İstanbul’da görüntülendi. Nişantaşı City’s’de alışveriş yaparken objektiflere yansıyan oyuncu, Bodrum’da geçirdiği ayların hem tatil hem de iş açısından yoğun geçtiğini söyledi.

“İSTANBUL’U ÖZLEMİŞİM”

Yaklaşık 7,5-8 aydır Bodrum’da yaşadığını ve bu süre içinde İstanbul’a hiç gelmediğini belirten Aksüyek, “İstanbul’u özlemişim. 7,5-8 aydır Bodrum’dayım, hiç gelmedim. Bu yıl hem tatil hem iş oldu” dedi.

Yaz döneminin güzel geçtiğini ifade eden oyuncu, boş günlerini ise spor yaparak değerlendirdiğini söyledi. Aksüyek, yoğun çalışma temposunun dışında kendisine vakit ayırmaya ve spor yapmaya ağırlık verdiğini belirtti.







Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinde Nuray karakterine hayat veren Aksüyek, performansıyla genç izleyicinin beğenisini kazanan isimler arasında yer alıyor.