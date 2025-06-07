Elazığ'ın Maden ilçesinde faaliyet gösteren SSS Yıldızlar Holding’e bağlı Eti Gümüş fabrikasında çalışan yaklaşık 150 işçi, aylardır maaşlarını almanın mücadelesini veriyor. Bir kısmı işten çıkarılan, bir kısmı ise zorunlu ücretsiz izne gönderilen işçiler, tüm kapıları çalmalarına rağmen haklarını alamadığı için kurban bayramına ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayamadan girmek zorunda kalırken işçilerin hak mücadelesine bir tek CHP destek verdi. Cumhur İttifakı’nın AKP’li ve MHP’li milletvekilleri ise sessizlikleri devam ediyor.

“İŞÇİLER İKİ BAYRAMDIR ÇOCUKLARINA BAYRAMLIK ALAMIYOR”

CHP Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan, Eti Gümüş fabrikasında yaşanan mağduriyetle ilgili yaptığı açıklamada işçilerin yaklaşık 8 ila 10 aydır maaşlarını alamadığını belirtti. İlhan, “S.S.S Yıldızlar Holding bünyesindeki Eti-Gümüş maden işletmesinde çalışan yaklaşık 150 işçimiz, 6 ila 8 ay arasında maaşlarını alamamıştır. Nisan ayı başından itibaren işten çıkarılmışlar ve bu sürecin sonunda tam 8 ila 10 ay arasında herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Geçtiğimiz bayramda da, bu bayramda da işçilere tek kuruş ödenmemiştir. İki bayramdır işçilerimiz çocuklarına bayramlık alamıyor, bayram alışverişi yapamıyor. Yaklaşık 10 aydır esnafa borçlanarak hayatlarını sürdürüyorlar. Maaş alacakları ise enflasyon karşısında ciddi şekilde değer kaybetti. İşçilerin çıkışları tehditle ve zorla alındı. Çıkış almak istemeyen 24 maden çalışanı mobbinge maruz kaldı. İşten çıkarılan hiçbir işçiye tazminatları ödenmedi, sosyal hakları verilmedi” dedi. İşveren Sabahattin Yıldız’a da seslenen İlhan, “İşçilerimiz bu haldeyken, Sabahattin Yıldız şu an acaba hangi beş yıldızlı otelde bayram tatilini geçiriyor? Bu insanlar yıllardır bu şirkete alın teriyle kazandırdı. Karşılığı bu mu olmalı?” diye sordu.