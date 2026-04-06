Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay'ı tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Alican Kızılay hakkında görülen davada savcı, mütalaasını açıklayarak sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"KIZIM MERMİYE KAFA MI ATTI?"

Duruşma sonrası feryat eden acılı baba Ahmet Fuat Özhan’ın sözleri, yürekleri dağladı. Sanığın "Eşimi seviyordum, kaza oldu" savunmasına tepki gösteren baba, adalete seslendi:

"Eşini seven insan ona silah doğrultmaz. 10 gün sonra evladın kucağına gelecekti, o silahın hamile kadının yanında ne işi vardı? Şimdi 'bilerek vurmadım' diyorlar. Benim kızım gidip mermiye kafasını mı attı? Sevgi bu değil, bu düpedüz cinayet!"

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada davanın seyrini değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. Sanığın şifresi kırılamayan telefonu, mahkeme huzurunda yüz tanıma sistemiyle açıldı. Dosyaya giren ön incelemelerde, Beste’nin cinayetten haftalar önce eşinden ağır küfürler, hakaretler ve ölüm tehditleri aldığı mesajlar tek tek okundu. Beste’nin ailesi, kızlarının maruz kaldığı bu psikolojik şiddeti dinlerken gözyaşlarına boğuldu.

SAVCIDAN "KASTEN ÖLDÜRME" VURGUSU

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "taksir" (kaza) savunmasını reddederek, eylemin "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçunu oluşturduğunu belirtti. Sadece katil zanlısı değil, delilleri karartmaya çalıştığı iddia edilen ailesi (annesi, babası ve kardeşleri) için de hapis cezası istendi.

KARAR GÜNÜ YAKLAŞIYOR

Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılması talebini reddederek, telefonun tam imaj raporunun hazırlanması ve son savunmalar için duruşmayı 29 Nisan tarihine erteledi. Özhan ailesinin avukatları, bir sonraki celsede adaletin yerini bulmasını ve tüm sorumluların en ağır cezayı almasını beklediklerini ifade etti.