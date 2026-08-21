Yalova'daki olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Muhammed D. ile eşi S.D. arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında Muhammed D., yanında bulunan pompalı tüfekle 8 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Sultan D.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet etmesiyle yere yığılan Sultan D., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Sultan D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan Muhammed D., bu kez aynı silahla kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan Muhammed D.'nin tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma devam ediyor.