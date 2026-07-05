Çalışmalar tamamlandığında limanın, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu arasındaki deniz ticaretinde önemli bir aktarma merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Her biri yaklaşık 8 bin 500 ton ağırlığındaki beton bloklar, özel ekipmanlarla denize taşınarak hassas şekilde yerleştiriliyor. Mendireğin yaklaşık 3 kilometrelik bölümü bu beton yapılardan oluşurken, kalan kısmında kaya dolgu ve beton koruma blokları kullanılıyor.

STRATEJİK KONUMUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Nador West Med Limanı, Cebelitarık Boğazı ile Süveyş Kanalı arasında uzanan uluslararası deniz ticaret güzergahına yakın konumuyla dikkat çekiyor. Fas yönetimi, bu projeyle ülkenin küresel konteyner taşımacılığı, enerji ürünleri ve dökme yük taşımacılığındaki payını artırmayı hedefliyor.

Liman içerisinde konteyner terminalleri, hidrokarbon terminali, dökme yük alanları ve sanayi bölgeleri yer alacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin Akdeniz'deki en önemli lojistik merkezlerinden biri olması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR ETAPLAR HALİNDE DEVAM EDİYOR

2016 yılında başlayan proje kapsamında 4,3 kilometrelik ana mendireğin yanı sıra 1,2 kilometrelik ikinci mendirek de inşa ediliyor. Limanın dalgalara karşı korunmasını sağlayacak beton kesonlar, deniz mühendisliğinin en büyük yapıları arasında gösteriliyor.

Yetkililer, Nador West Med Limanı'nın bu yıl içinde kademeli olarak hizmete alınmasının planlandığını belirtiyor. Projenin tamamlanmasıyla Fas'ın Akdeniz'deki lojistik kapasitesinin önemli ölçüde artması ve uluslararası deniz ticaretinde daha güçlü bir konuma gelmesi hedefleniyor.