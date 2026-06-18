Tayvan, kuzeydeki en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Taipei Limanı’nı korumak ve kapasitesini artırmak amacıyla yürüttüğü dev kıyı mühendisliği projesinde önemli bir aşamaya ulaştı. Yeni Taipei kentindeki limanda inşa edilen 4 kilometreyi aşan deniz bariyeri, hem şiddetli hava koşullarına karşı koruma sağlayacak hem de limanın büyümesine katkıda bulunacak.

"Taipei Liman Duvarı" olarak adlandırılan proje, Doğu Çin Denizi’nden gelen dalgaların, muson rüzgarlarının ve tayfunların liman faaliyetleri üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla tasarlandı. Proje, Tayvanlı Dong-Pi Construction ile Malezyalı inşaat devi Gamuda’nın oluşturduğu konsorsiyum tarafından yürütülüyor.

Uzmanlara göre bariyer, yalnızca limanı korumakla kalmayacak, aynı zamanda gemi yanaşma güvenliğini artırarak ticari faaliyetlerin daha kesintisiz sürdürülmesine yardımcı olacak.

TARANAN TORTULAR YENİ ARAZİYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Projede dikkat çeken unsurlardan biri de deniz tabanından çıkarılan tortuların değerlendirilmesi. Liman kanallarının açık tutulması için gerçekleştirilen tarama çalışmalarında elde edilen malzeme, yeni deniz duvarının arkasında depolanıyor.

Bu yöntem sayesinde denizden yeni alanlar kazanılıyor. Mühendislik verilerine göre proje tamamlandığında yaklaşık 167 hektarlık yeni arazi oluşturulabilecek. Ayrıca sistemin 38 milyon metreküpten fazla malzemeyi depolama kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.

117 DEV BETON KESON KULLANILIYOR

Deniz bariyerinin temelini oluşturan en önemli yapısal elemanlar, ağırlıkları 8 bin 600 tona kadar ulaşabilen 117 betonarme keson. Önceden üretilen bu dev bloklar, denizde belirlenen noktalara hassas şekilde yerleştirilerek bariyerin ana gövdesini oluşturuyor.

Yetkililer, her bir kesonun yerleştirilmesinin son derece hassas bir süreç olduğunu belirtiyor. Rüzgar, akıntı ve dalga koşullarının uygun olmadığı durumlarda operasyonlar erteleniyor.

TAYFUNLAR VE MUSONLAR İNŞAATI ZORLUYOR

Taipei Limanı’nın bulunduğu bölge, yılın belirli dönemlerinde sert hava koşullarının etkisi altında kalıyor. Özellikle ekim ve nisan ayları arasındaki kuzeydoğu musonu ile yaz sonundan sonbahara kadar süren tayfun sezonu, çalışmaların temposunu doğrudan etkiliyor.

Şirket yetkilileri, tayfun uyarısı verilmesinden yaklaşık iki gün önce açık deniz operasyonlarının durdurulduğunu ve ekipmanların güvenli bölgelere çekildiğini açıkladı. Bir tayfunun ardından çalışmaların yeniden başlaması bazen bir haftayı bulabiliyor.