Atlantik Okyanusu'ndan Karayip kıyılarına vuran yüz milyonlarca tonluk sargassum yosun kütleleri, enerji santrallerini devre dışı bırakarak ada genelinde günlerce süren elektrik kesintilerine yol açtı. Yaşanan altyapı krizi üzerine bölge ülkeleri, kıyı şeritlerini temizlemek ve enerji tesislerini çalışır halde tutabilmek amacıyla ordu birliklerini sahaya sevk etti.

8 BİN KİLOMETRELİK KUŞAK NASIL OLUŞTU?

Atlantik Okyanusu boyunca Afrika kıyılarından Meksika Körfezi'ne kadar uzanan ve 8 bin 850 kilometre uzunluğa ulaşan Sargassum kuşağı, 2011 yılından bu yana düzenli olarak genişliyor. Amazon Nehri havzasından denize karışan yoğun tarımsal gübre atıkları, kahverengi deniz yosunlarının aşırı derecede üreyerek yüz milyonlarca tonluk dev adacıklara dönüşmesini tetikliyor. Akıntılarla Karayip Denizi'ne taşınan bu kütleler, bölgedeki ada ülkelerinin kıyılarına metrelerce kalınlıkta yığılarak kıyı şeridini tamamen kaplıyor.

ELEKTRİK SANTRALLERİNİ KİLİTLEYEN ALTYAPI KRİZİ

Kıyılara vuran yoğun yosun tabakası, doğrudan kentsel altyapıyı hedef alan teknik arızalara neden oldu. Adalarda faaliyet gösteren elektrik üretim tesisleri, türbin soğutması için denizden su çeken devasa emiş borularını kullanıyor. Yosun kütlelerinin bu su alma kanallarını tamamen tıkaması sebebiyle soğutma sistemleri devre dışı kalan santraller üretimi zorunlu olarak durdurdu. Tesislerin kapanmasıyla birlikte ada genelindeki büyük yerleşim yerlerinde günlerce süren kesintiler meydana geldi.

Kumsallarda biriken metrelerce kalınlıktaki yosunlar, sıcak havanın etkisiyle çürüme sürecine girerek çevreye yoğun miktarda hidrojen sülfür gazı salıyor. Toksik nitelikteki bu gaz yerel halkta solunum yolu şikayetlerine yol açarken, yerleşim yerlerindeki metal aksamların hızla kararmasına ve aşınmasına sebep oluyor. Turizm faaliyetlerini durma noktasına getiren istilaya karşı yerel temizlik birimleri yetersiz kalırken, ada hükümetleri sahillerin tahliyesi ve su kanallarının açık tutulması için askeri birlikleri operasyonlara dahil ediyor.