Avrupa'da yurt dışından işçi alımı yapan ülkeler arasında ön plana çıkan Hollanda yaşam şartları, maaş imkanları ve iş kollarının genişliği ile pek çok kişinin ilgi odağı onumunda. Gerekli şartları sağlayan kişilerin çalışma vizesi ile gidebildiği Hollanda'da Euro bazında maaş alarak çalışmak için gereken şartlar açıklandı.

8 BİN AVRO MAAŞLA 50 BİN İŞÇİ ALINACAK

Ekonomik kriz ve iş gücü açığıyla boğuşan Avrupa devleri, rotayı yeniden Türkiye’ye çevirdi. Yayımlanan son raporlara göre, özellikle teknik alanlarda yaşanan devasa boşluğu doldurmak isteyen o ülke, tam 50 bin Türk işçiyi istihdam etmek için düğmeye bastı. Aylık 8 bin Euro (yaklaşık 285 bin TL) seviyelerine kadar çıkan maaş teklifleri ve esnetilen vize şartları, yurt dışında çalışma hayali kuran milyonlarca vatandaş için tarihi bir fırsat kapısını araladı.

NİTELİKLİ GÖÇMENLERE KOLAYLIK

Avrupa’nın sanayi ve teknoloji üslerinden gelen son bilgilere göre, iş gücü piyasasında yaşanan tıkanıklık üretimi durma noktasına getirdi. Özellikle Hollanda ve Almanya, yaşlanan nüfus ve teknik eleman eksikliği nedeniyle Türkiye’den gelecek nitelikli iş gücüne kapılarını sonuna kadar açtı. Hükümet düzeyinde yapılan açıklamalar, vize süreçlerinin hızlandırılacağını ve "nitelikli göçmen" statüsünde kolaylık sağlanacağını işaret ediyor

EN ÇOK ARANAN MESLEKLER

8 bin Euro’ya varan maaşlarla işbaşı yapacak personelde aranan ilk şart "mesleki yeterlilik" olarak açıklandı. İşte listenin başında yer alan ve en hızlı vize alan meslek grupları:

İnşaat Ustaları ve Teknikerler: Kaynakçı, elektrikçi ve tesisatçılar listenin başında.

Lojistik ve Şoförlük: Tır ve kamyon şoförleri için rekor maaş teklifleri masada.

Sağlık Personeli: Hemşire ve yaşlı bakım uzmanlarına acil ihtiyaç var.

Yazılım ve IT Uzmanları: Dijital dönüşüm için binlerce uzman aranıyor.

Sanayi ve Üretim Elemanları: Fabrikalarda çalışacak usta ve kalfalar öncelikli.

YERİNDE DİL EĞİTİMİ

Avrupa'da iş bulmak isteyenleri en çok zorlayan "dil şartı" konusunda ise sevindirici haberler geliyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, özellikle teknik alanlarda çalışacak işçiler için başlangıç seviyesinde dil yeterliliği kabul edilebilecek. Bazı büyük şirketlerin, işe alınan personele yerinde dil eğitimi desteği vereceği de gelen kulis bilgileri arasında.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Adayların öncelikle ilgili ülkelerin resmi iş bulma portalları üzerinden sponsorlu iş ilanlarına başvuru yapması gerekiyor. İş sözleşmesini alan vatandaşlar, hızlandırılmış vize hattı üzerinden kısa sürede oturum ve çalışma izinlerine kavuşabilecek. Uzmanlar, bu fırsatın sınırlı kontenjanla sunulduğunu ve başvuruların yılın ilk yarısında yoğunlaşacağını belirtiyor.