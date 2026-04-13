Polonya'nın ulaşım altyapısını kökten değiştirecek olan yeni uluslararası havalimanı projesinde kritik bir aşamaya geçildi. Ferrovial'in Polonya iştiraki Budimex, Varşova'nın 50 kilometre batısında inşa edilecek dev tesisin temel çalışmaları için 40 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.

Toplam uzunluğu 140 kilometreyi aşan ve boyları 30 metreye kadar ulaşan 8 binden fazla kazık ile kolonun terminal yapısının altına yerleştirileceği bu devasa operasyon, projenin yapısal güvenliğini sağlamak adına en zorlu mühendislik aşamalarından birini oluşturuyor.

Altı firmanın yarıştığı ihalede en düşük teklifi vererek süreci üstlenen Budimex'in, saha çalışmalarına bu yılın sonlarında başlaması ve temel inşaatını 2027 yılına kadar tamamlaması öngörülüyor.

2032 YILINDA HİZMETE AÇILACAK

Foster + Partners ile Buro Happold tarafından tasarlanan ve 450 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak olan yolcu terminali, Polonya’nın "Port Polska" adını verdiği geniş kapsamlı mega projesinin merkezinde yer alıyor. 2032 yılında hizmete açılması hedeflenen havalimanı, yalnızca bağımsız bir havacılık merkezi değil, aynı zamanda Polonya genelinde inşa edilecek yaklaşık 2 bin kilometrelik yüksek hızlı demiryolu ve yenilenen karayolu ağının ana bağlantı noktası olarak kurgulanıyor.

Ülkedeki tüm büyük şehirleri havalimanına 2,5 saatlik ulaşım mesafesine getirmeyi amaçlayan bu vizyon çerçevesinde, terminal binalarının inşaatı için Budimex, Strabag, Hochtief ve Porr gibi sektör devleri arasındaki rekabet de hız kesmeden devam ediyor.