Çinli elektrikli araç devi BYD, Brezilya'nın Bahia eyaletine bağlı Camaçari kentinde bulunan dev tesisinde üretim kapasitesini artırmak için düğmeye bastı. Bölgede halihazırda 8 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlayan sanayi kompleksi, Brezilya ve Güney Amerika pazarında yükselen araç talebini karşılamak amacıyla fabrikada 3. vardiya dönemini başlatmaya hazırlanıyor.

Bu stratejik genişleme hamlesi kapsamında şirket, bünyesine 1.500 yeni personel katacağını açıkladı. Yaratılacak yeni pozisyonlar yalnızca araç montaj hattıyla sınırlı kalmayıp; fabrikanın Lojistik ve Kalite Merkezleri'ni de kapsayacak. Üretim operatörlerinden forklift sürücülerine, kalite uzmanlarından nakliye şoförlerine kadar pek çok farklı branşta yapılacak alımlarla fabrikanın tüm tedarik zincirinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Üçüncü vardiya henüz resmen başlamadan önce işe alım sürecini öne çeken BYD, yeni çalışanlarını 2026 yılının sonuna kadar kapsayıcı bir eğitim sürecinden geçirerek operasyona tam hazır hale getirmeyi planlıyor. Bölgedeki resmi istihdam kurumları ve dijital kanallar üzerinden yürütülen bu dev alım süreci, Camaçari ve çevre belediyelerdeki yerel iş gücüne büyük bir imkan sunarken şirketin bölgedeki sanayi liderliğini de pekiştiriyor.