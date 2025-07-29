Tablonun adı “Vecchio Sultano” (Yaşlı Sultan). Dali'nin Binbir Gece Masalları’ndan esinlenerek hazırladığı, suluboya ve keçeli kalemle yaptığı 500 illüstrasyonluk projenin bir parçası olan çalışma, sanatçının Mağrip kültürüne duyduğu ilgiyi yansıtıyor. Eserde, mücevherlerle süslenmiş bir sultan betimleniyor.

Cheffins müzayede evinin güzel sanatlar uzmanı Gabrielle Downie, “Dali, Mağrip kültürüne takıntılıydı ve bu illüstrasyonları İtalyan hayırseverler Giuseppe ve Mara Albaretto'nun siparişiyle yaptı,” dedi. Ancak Dali bu projede sadece 100 illüstrasyon tamamladı ve proje hiçbir zaman yayımlanmadı.

Kalan eserlerin yarısı zamanla kayboldu veya zarar gördü. Diğer yarısı ise Albaretto ailesinin kızı Christina’ya miras kaldı. Bu illüstrasyonlar ilk kez ancak 2014 yılında yayımlandı. Yayımlanan koleksiyon, Dali'nin yarım kalmış bu gizemli projesine olan ilgiyi yeniden canlandırdı.

DALİ İMZASINI GÖRÜNCE ALMAYA KARAR VERDİ

Antikacı Russell, tabloyu evin garajından çıkan eşyalar arasında buldu. Sağ alt köşedeki Dali imzası dikkatini çekince eseri almaya karar verdi. Açık artırmada yalnızca bir kişi ona karşı teklif verdi ve tablo, 173 euro gibi cüzi bir fiyata Russell’ın oldu.

Tablonun arkasında 1990’lara ait bir Sotheby’s müzayede etiketi gören Russell, yaptığı araştırma sonunda tablonun Dali’ye ait olduğuna dair güçlü kanıtlara ulaştı. Sotheby’s kataloğunda 38x29 cm boyutlarındaki çalışma Dali imzasıyla listelenmişti.

DEĞERİ 200 KAT ARTTI

Eseri Cheffins müzayede evine götüren Russell, burada tanınmış Dali uzmanı Nicolas Descharnes’in incelemesiyle büyük sürprizle karşılaştı. Descharnes, eserin otantik olduğunu doğruladı: “Bu eser Dali’nin daha az bilinen tarafını gösteriyor. Sürrealist değil belki ama kesinlikle bir Dali.”

Şimdi ise “Vecchio Sultano” adlı bu eser, 23 Ekim’de açık artırmaya çıkacak. Tahmini satış fiyatı 23 bin ila 34 bin euro arasında. 173 euroya alınan bir eserin 1,6 milyon TL’ye ulaşabilecek değere ulaşması, sanat dünyasında nadir rastlanan bir hikâye.