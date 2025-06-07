PKK’nın silah bırakması ve fesih kararının ardından başlatılan yasal zemin çalışmalarının yeni aşamasında, cezaevindeki 8 bine yakın terör örgütü üyesinin serbest bırakılabileceği ortaya çıktı. Ekim ayında kurulacak komisyonda, terör örgütü üyelerine af getirecek infaz düzenlemesinin de aralarında bulunduğu değişiklikler ele alınacak. FETÖ darbesine bizzat katılmayan ve dağa çıkıp terör örgütü için çatışmaya girmeyenlerden 8 bin kişinin aftan yararlanacağı belirtiliyor.

‘ÇIKARIN BUNLARI’

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, SÖZCÜ TV’de katıldığı Başkent Kulisleri programda değerlendirmelerde bulundu. Şahin, “İnfaz yasa teklifinin ilk halinden kısmen FETÖ’cüler, kısmen de dağdakiler yararlanacaktı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Çıkarın bunları’ demiş ve teklif değişmiş. Toplamda bahsedilen PKK’lıların yararlanacağı örgüt üyeliğinden kaynaklı 2 bin 500-3 bin civarında, FETÖ’den de 5 bin küsur olduğuna ilişkin bir veri var.”