Ev, Brezilya’nın Pernambuco eyaletindeki Itamaracá Adası’nda Edna Dantas ve kızı Maria Gabrielly Dantas tarafından inşa edildi. "Casa de Sal" adı verilen yapı yedi bölümden oluşuyor. Anne-kızın projeyi ortaya çıkarmasında, turizm dönemlerinin ardından adanın sahillerinde, mangrovlarında ve boş alanlarında kalan cam şişelerin giderek çoğalması etkili oldu.

ŞİŞELERİ TEK TEK TOPLADILAR

Fikir, anne ile kızın çevrede bırakılan cam şişeleri toplamaya başlamasıyla ortaya çıktı. Başlangıçta amaç çevredeki atıkları azaltmaktı. Ancak şişelerin sayısı arttıkça bunları yapı malzemesi olarak değerlendirme fikri doğdu.

Toplanan şişeler temizlendikten sonra evin duvarlarının yapımında kullanıldı. Cam şişeler, ahşap ve çimentodan oluşan yapı içerisinde belirli bir düzenle yerleştirildi. İnşaatta paletler ve başka geri dönüştürülmüş malzemelerden de yararlanıldı.

Anne ile kızı evin önemli bölümünü kendi elleriyle inşa etti. Çalışmalar sırasında çevrede yaşayanlardan da destek aldılar. Yapının ortaya çıkması yaklaşık bir buçuk ila iki yıllık bir çalışma gerektirdi.

GÜNEŞ VURUNCA DUVARLARIN GÖRÜNTÜSÜ DEĞİŞİYOR

Evin en dikkat çekici özelliklerinden biri cam şişelerin yalnızca yapı malzemesi olarak kullanılmaması. Duvarların bazı bölümlerinde şişeler görünür halde bırakıldı. Özellikle gün doğumunda güneş ışığı renkli camlardan geçerek evin içine farklı tonlarda ışık yayıyor.

Yaklaşık 8 bin şişenin kullanıldığı Casa de Sal bugün yalnızca bir yaşam alanı değil. Yapı aynı zamanda çevre eğitimi ve topluluk temelli ekoturizm için de kullanılıyor. Böylece sahillerde atık olarak kalan binlerce cam şişe, adada ziyaret edilebilen kalıcı bir yapının parçasına dönüştü.