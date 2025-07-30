Cambridge'de gerçekleşen ikinci el eşya satışında isimsiz bir alıcı tarafından fark edilip satın alınan tablo, sürrealist sanatın efsane ismi Salvador Dali'ye ait çıktı. "Vecchio Sultano" (Yaşlı Sultan) adlı eser, 2023'te yapılan satışın ardından uzmanlarca incelendi ve orijinal Dali eseri olduğu onaylandı.

İLHAMINI BİNBİR GECE MASALLARI'NDAN ALMIŞ

38x29 cm boyutlarındaki çalışma, Binbir Gece masalları'ndan bir sahneyi betimliyor. Dali'nin 1960'larda İtalyan koleksiyoner Giuseppe ve Mara Albaretto için hazırladığı 500 parçalık illüstrasyon projesine ait olduğu düşünülüyor. Ancak bu proje hiçbir zamana tamamlanamadı, sadece 100 eser üretildi. Bu tabloların bir kısmı zamanla kayboldu veya hasar gördü.

Uzmanlar, müzayedeye çıkacak bu eserin de zamanla kaybolan 50 parça arasında olduğunu düşünüyor.

DALİ'NİN "FARKLI YÜZÜ"

Eserin orijinalliğini doğrulayan sanat tarihçisi Nicolas Descharnes, çalışmanın Dali'nin sulu boya ve keçeli kalem tekniğini kullandığı nadir örneklerden biri olduğunu belirtti. Cheffins Müzayede Evi yetkilileri, bu keşfi "modern sanat dünyası için heyecan verici bir yeniden buluş" olarak niteledi.