Azerbaycan’ın batısındaki Tovuz bölgesinde yer alan 8 bin yıllık Göytepe Neolitik yerleşiminde, insanlığın yerleşik hayata ve planlı tarıma geçiş sürecine ışık tutan yeni bir mimari düzen ortaya çıkarıldı.

Azerbaycan Arkeoloji ve Antropoloji Enstitüsü tarafından yayımlanan 2026 kazı sezonu raporuna göre, yerleşimin "3A2" olarak adlandırılan kazı alanında yer alan 10 adet depolama silosunun rastgele inşa edilmediği, aksine tek bir bütünleşik kompleks olarak planlandığı tespit edildi.

Sadece günlük tüketim düşünülmemiş

Arkeologların gerçekleştirdiği yeni mimari haritalandırma çalışmaları, Kafkasya'nın ilk çiftçilerinin tarımsal ürünleri saklama konusunda sanılandan çok daha ileri bir organizasyon becerisine sahip olduğunu gösteriyor. Bugüne kadar yerleşimdeki yapıların tekil işlevlerine odaklanılırken, son bulgular bu 10 silonun birbiriyle bağlantılı çalışan dev bir gıda depolama ağı oluşturduğunu kanıtladı.

Bu durum, MÖ 6. binyılda bölgede yaşayan toplulukların sadece günlük tüketim için değil, uzun vadeli gıda güvenliği ve artı ürün biriktirme amacıyla hareket ettiğini ortaya koyuyor.

14 katmanlı tarihin yeni sırrı çözüldü

2008 yılından bu yana kazı çalışmalarının sürdüğü Göytepe, üst üste inşa edilmiş 14 farklı yerleşim katmanı ve kendine özgü yuvarlak planlı kerpiç evleriyle Güney Kafkasya'nın en önemli Neolitik merkezlerinden biri kabul ediliyor.

2026 sezonunda elde edilen bu son veriler, yuvarlak kerpiç evlerin etrafında şekillenen bu dev silo kompleksinin, köyün ortak yaşam ve ekonomi merkezi olarak kullanıldığına işaret ediyor.

Uzmanlar, siloların iç yapısında ve çevresinde yapılacak mikro-botanik analizlerle, 8 bin yıl önce bu komplekslerde hangi tahıl türlerinin ne miktarda depolandığını netleştirmeyi hedefliyor.