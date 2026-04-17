Turgut Özal, banka memuru bir baba ve ilkokul öğretmeni bir annenin çocuğu olarak 13 Ekim 1927’de Malatya’da dünyaya geldi. Çocukluğu “Pilot olma” hayali ile geçse de eşeğin üzerinden düşüp kolundan sakatlanınca, bir kolu diğerine göre daha kısa kaldı ve bu hayali sona erdi. İTÜ’den elektrik mühendisi olarak mezun oldu. Bürokrasi hayatı Ankara’da Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nde başladı.

BÜROKRASİDEN SİYASETE

İş arkadaşı Semra Yeğinmen’in daktilosunu bozup sonra da tamir ederek kurduğu yakınlığı, evlilik ile noktaladı. 1967’de DPT Müsteşarı oldu. 12 Eylül sonrası ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısıydı. 20 Mayıs 1983’te Anavatan Partisi’ni kurdu, tek başına iktidar oldu. 6 yıl başbakanlık, 4 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı.

Genelkurmay Başkanını emekliye sevk etti. Yolsuzluğa karışan bakanını Yüce Divan’a gönderdi, yeğenini bakanlıktan azletti. Suikast girişimine uğradı, kalp ameliyatı geçirdi ve 66 yaşında, 17 Nisan 1993’te Ankara’da hayata veda etti. Eleştirilen yönü çok olsa da, yüzbinler tarafından ‘’Tonton’’ olarak uğurlandı.

ARIM BALIM PETEĞİM...

Cebinde dolar taşıyanın hapse atıldığı günlerden serbest döneme geçişi sağlayan, telekomünikasyon devrimi yapan Özal, otoyol yatırımlarından muz ithalatını serbest bırakmaya kadar her konuya el attı. Bedelli askerliği getirdi. Sanatçılarla “Arım Balım Peteğim” şarkısını söyledi, “Semra hanım koy bir kaset neşemizi bulalım diyerek araba kullandı.

Dostları anlattı: Renkli TV onun eseri

- Can PULAK (Başdanışman): Çok önemli reformlarla, hayalleri gerçek yapıp, Türkiye’yi dünyaya taşıdı. İfade ve basın özgürlüğüne saygılı, sosyal ve ekonomik dönüşümün mimarıydı. Serbest pazar ekonomisi, sermaye piyasası, modern bankacılık, enerji ve altyapı yatırımları, telekomünikasyon, ihracat, döviz darboğazının aşılması, renkli TV onun eseri.

- İmren AYKUT (ANAP’lı Çalışma eski Bakanı): Vizyon sahibi çok yapıcı bir isimdi. Aklındaki tek hedef, Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmaktı. Öngörüleri ile Türkiye’ye akılcı yeni bir yön çizdi. Ülkenin ufkunu açan reformlara imza attı.

- Fikri SAĞLAR (CHP’li Kültür eski Bakanı): Muhalefet olarak Özal ve partisiyle çok uğraştık. Bizi eleştirdi ama hoşgörü sınırları dışına çıkmadı. Kültür Bakanı iken beni Okluk Koyu’ndaki mütevazi konuta davet etti, Semra hanım ile ütü yapıyordu. Vatandaşıyla hiç kavga etmedi.