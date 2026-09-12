Almanya’ya yerleşme ve oturma izni alma derdine düşen ABB eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek, faaliyetlerine 2023 yılında başladı.

RAĞBET TEK ODALIYA

Düsseldorf, Hohenzollenstr.‘deki ev 2021’de 4 milyon 395 bin Euro’ya satışa çıkmış. Gökçekler’in bunu tam olarak ne kadara aldığı bilinmiyor ama 3 milyon 850 bin Euro’nun üzerinde bir para çıkışı söz konusu. 8 daireli bir apartman olan gayrimenkul, oda oda 18 tek odalı hale çevrilmiş durumda. Tek odalılara rağbet olduğu için ev normal fiyatından daha yükseğe değerlendi.

2023 bilançosuna göre, Gökçek’lerin daha o zaman dönen varlıkları 752 bin 526 Euro 83 sent. Hamag Holding GmbH’nın sermayesi ise 30 bin Euro. Bu paradan yüzde 19, yani 103 bin 323 Euro KDV ödenmiş.

MAAŞLAR: 65 BİN EURO

Daha sonra Gökçek’ler 2023’te şirkete, mülk alımı için 839 bin 315 Euro daha aktardı. Şirketin bilançosunda bir yıllık çeşitli ödemeler tutarı 65 bin 925 Euro. Bu muhtemelen Holding’de yönetici olan Hülya Gökçek ve oğlu İbrahim Melih Gökçek’e ödenen maaşlar. Bu yönetici maaşları Hülya Gökçek ve oğlu İbrahim Melih Gökçek’in Almanya’da oturma izni için başvurmasına yetiyor.

2024 yılı bilançosunda 3 milyon 857 bin 246 Euro’luk malvarlığı görünüyor. İşte bu binanın alımı karşılığında şirkete yazılan mülk değeri. Zaten bilançonun ikinci sayfasında da, “Gayrimenkul ve arsa değeri” olarak kaydedilmiş durumda.

30 BİN EURO SERMAYE

2024 bilançosunda şirketi kurucusunun, kendi şirketine verdiği kredi miktarı 889 bin Euro olarak belirtiliyor. Şirketin 2024 yılı zararı ise 556 bin 740 Euro. Yani 30 bin Euro’luk bir şirket ile 4 milyon Euro’luk transfer, bir bina alımı ve 556 bin 740 Euro’luk zarar bildirimi söz konusu. Bu zarar, 5 yıl içinde şirketin karlarından mahsup edileceği için Gökçek’lerin cebinden beş kuruş çıkmayacak.