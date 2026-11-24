Manchester United'ın Liverpool maçında kırmızı kart gören Leny Yoro için yaptığı itiraz kabul edildi. İngiltere Futbol Federasyonu, futbolcunun bir maçlık cezasını kaldırdı.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool'un sahasında Manchester United'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Yoro, 8. dakikada oyun dışında kalmıştı. Kırmızı kartın gerekçesi, bariz gol şansını engellemesiydi.
Manchester United, karşılaşmanın ardından haksız ihraç gerekçesiyle karara itiraz etmişti. Federasyon, bağımsız Disiplin Komisyonu'nun kararına ilişkin yazılı gerekçelerin ilerleyen günlerde yayımlanacağını duyurdu.