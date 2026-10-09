Televizyon ekranlarında 8 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan yapımların reyting sonuçları belli oldu. Halef Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin ve Güneşin Doğduğu Yer, izleyicilerin tercihi olmak için yarıştı. Üç yapımın sıralaması Total, AB ve ABC1 kategorilerinde farklılık gösterirken Muhtemel Aşk da reyting listelerinde kendine yer buldu. Peki, dün akşam en çok hangi dizi izlendi? İşte 8 Ekim 2026 Perşembe reyting sonuçları…

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde Halef Köklerin Çağrısı birinci sıraya yerleşti. Sevdiğim Sensin ikinci, Güneşin Doğduğu Yer ise reytingle üçüncü oldu.

Muhtemel Aşk, 13. sırada yer aldı.

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB kategorisinde zirvenin sahibi Güneşin Doğduğu Yer oldu. Yapım ilk sırada yer alırken Halef Köklerin Çağrısı üçüncü, Sevdiğim Sensin ise yedinci sıraya yerleşti.

Muhtemel Aşk, 11. sırada kaldı.

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 grubunda da Güneşin Doğduğu Yer zirvede yer aldı. Sevdiğim Sensin dördüncü, Halef Köklerin Çağrısı beşinci oldu.

Muhtemel Aşk ise yedinci sırada yer aldı.

8 EKİM REYTİNG YARIŞINDA ZİRVE KİMİN OLDU?

8 Ekim Perşembe akşamının reyting sonuçlarında Total kategorisinde Halef Köklerin Çağrısı birinci olurken, AB ve ABC1 gruplarında Güneşin Doğduğu Yer zirveye yerleşti. Sevdiğim Sensin de Total'de ikinci sırayı alarak yarışta öne çıktı.