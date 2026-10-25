İtalya Serie A'nın 8. haftasında Atalanta, New Balance Arena'da konuk ettiği Frosinone ile 4-4 berabere kaldı. Sekiz golün atıldığı karşılaşmada son sözü 82. dakikada konuk ekipten Terzic söyledi.

Frosinone, 1. dakikada Schmid'in golüyle öne geçti. Atalanta, 14. dakikada Krstovic ile eşitliği sağlasa da Schmid 17. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Ev sahibi ekip, 33. dakikada Ederson'un penaltısı ve 45. dakikada Krstovic'in golüyle ilk yarıyı 3-2 önde tamamladı.

TERZIC SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda Frosinone, 48. dakikada Calo ile skoru 3-3'e getirdi. Atalanta, 50. dakikada Eljif Elmas'ın golüyle yeniden öne geçti. Terzic'in 82. dakikadaki golü ise maçın sonucunu belirledi: 4-4.

Bu sonuçla Frosinone puanını 14'e, Atalanta ise 10'a yükseltti.