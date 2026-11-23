İtalya Serie A'nın 12. haftası, futbolseverlere uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gol düellosu izletti. Deplasmanda Atalanta'ya konuk olan Inter, karşılaşmaya fırtına gibi başladı. Milano temsilcisi, genç golcüsü Francesco Pio Esposito'nun 16 ve 32. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 2-0'a getirerek önemli bir avantaj yakaladı. Ev sahibi ekip ise bu gollere 35. dakikada Elif Elmas ile yanıt vererek farkı bire indirdi.

İkinci yarıda da tempo bir an olsun düşmedi. Sahneye bir kez daha çıkan Francesco Pio Esposito, 52. dakikada ağları havalandırarak kendisinin üçüncü, takımının ise üçüncü golüne imza attı ve skoru 3-1 yaptı. Pes etmeyen Atalanta, 72. dakikada Charles de Ketelaere ile yeniden umutlandı. 76. dakikada kazanılan penaltıda Petar Sucic ile farkı tekrar ikiye çıkaran Inter'e, 80. dakikada bir kez daha Charles de Ketelaere cevap verdi. Mücadelenin uzatma dakikalarında baskısını artıran Atalanta, 90+1. dakikada kazanılan penaltı atışını Franck Kessie ile gole çevirerek sahadan 4-4'lük beraberlikle ayrılmayı başardı.

HAKAN ÇALHANOĞLU KORKUTTU

Inter cephesinde kaçan galibiyetin yanı sıra milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan gelen haber moral bozdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, mücadelenin 33. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini takım arkadaşına bırakarak kenara geldi.

ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDILAR

8 golün atıldığı bu tarihi karşılaşmanın ardından iki puanı sahada bırakan Inter, puanını 29'a yükseltmesine rağmen haftayı 3. sırada tamamlayarak zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Güçlü rakibi karşısında son dakikalarda pes etmeyerek hanesine bir puan yazdıran Atalanta ise 15 puanla 12. basamakta yer aldı.