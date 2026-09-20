İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, sahasında Sunderland'i konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, gol düellosuna sahne olurken mücadeleyi City 5-3 kazandı.

Manchester City, 8. dakikada Enzo Fernandez, 29. dakikada Rayan Cherki, 43. ve 57. dakikalarda Antoine Semenyo ile 81. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle 5-3 galip geldi.

Haaland, bu golüyle Premier Lig'de karşılaştığı tüm takımlara (25) gol atmış oldu.

BROBBEY'İN HAT TRİCK'İ YETMEDİ

Sunderland'in golleri ise 12. ve 33 ve 59.dakikalarda Brian Brobbey'den geldi. Brobbey, hat-trick yaparak maçın yıldızlarından biri oldu.

Bu sonuçla Manchester City, ligde 5'te 5 yaparak milli araya 15 puanla girdi. Sunderland ise 4 puanda kaldı.

Manchester City, milli aranın ardından Liverpool deplasmanına konuk olacak. Sunderland, sahasında Brighton'ı ağırlayacak.