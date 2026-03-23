Nisan, yalnızca takvimde yeni bir sayfa değil. Astrologlar bu ayı dinamizm, uyanış ve beklenmedik fırsatların ayı olarak tanımlıyor. Ve bu yıl nisanın 4. dördüncü ay olması nedeniyle 4 sayısı özellikle güçlü bir enerji taşıyor.

Astrolojide 4 sayısı istikrar, sağlam temeller ve inşayla ilişkilendiriliyor, ancak uzmanlar bu sayının yalnızca düzen değil, beklenmedik sürprizler de getirdiğini vurguluyor. Bu nisanda bazı burçlar için bu enerji, görünmez bir gücün onları ileriye yönlendirdiği "dört yapraklı yonca" şansına dönüşecek.

Yengeç

Yengeçler bu ayı güvende hissederek geçirecek. Görünmez bir el onları hatalardan ve olumsuz durumlardan koruyacak. İlk bakışta karmaşık görünen durumlar zamanla olumlu sonuçlara dönüşecek. Bu süreç Yengeçlere kaderine güvenmeyi ve daha cesur adımlar atmayı öğretecek. 4 sayısı ay boyunca onların gizli müttefiki olacak.

Yay

Yay burçları için bu şans, son anda gelen kurtarıcı tesadüfler biçiminde kendini gösterecek. Zorluklarla karşılaşacaklar ancak her seferinde bir çıkış yolu bulacaklar. Daha önce engel olarak gördükleri yerlerde fırsat keşfedecekler. Her doğru kararla başarıya biraz daha yaklaşacaklar.

Oğlak

Oğlaklar için şans daha somut bir biçim alıyor. Uzun süredir çözülemeyen sorunlara beklenmedik çözümler gelecek, çabaların karşılığı görülmeye başlanacak. Her adımda daha güvenli bir gelecek inşa eden Oğlakların kendine olan inancı giderek artacak. 4 sayısı bu burca istikrarlı ve kalıcı bir şans getirecek.

Astrologlara göre Yengeç, Yay ve Oğlak burçları için nisan, görünmez bir gücün rehberlik ettiği özel bir dönem olacak. Bu şans tesadüfi değil — kader ve çabanın birleşiminin ürünü. Her şeyin kendiliğinden düzenlendiği anlarda fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek bu ayın anahtarı.