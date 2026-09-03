Yıldızlar SSS Holding’den alacakları için Ankara’da eylem yapan Eskişehir Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin eylemlerinde ön sıralarda yer alan ve 8 gün önce tutuklanan Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu, açlık grevine girdi, sağlık sorunlarına karşın talepleri gerçekleşinceye kadar eylemini sürdüreceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aksu’nun kardeşi Reyhan Aksu, kardeşine, cezaevine girdiğinden beri doktor kontrolü yapılmadığını, herhangi bir vitamin verilmediğini açıkladı.

İşçi aileleri yayınladıkları videolarla Aksu ve bir diğer tutuklu olan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır için destek mesajları yayınlarken, Başaran Aksu da yazdığı mektup ile taleplerini sıraladı. Kardeşinin 31 Ağustos 17.00 itibarıyla açlık grevine girdiğini kaydeden Reyhan Aksu, “Başaran ile görüşten yeni çıktık. 31.08.2026 saat 17:00 den beri açlık grevinde.

Madenci aileleri, çektikleri video ile Başaran Aksu ve Gökay Çakır’a destek vererek serbest bırakılmalarını istedi.

VİTAMİNLERİ VERİLMİYOR

Sadece şeker ve tuz ile idare ettiğini başka bir şey verilmediğini söyledi. Başaran Aksu, cezaevine girdiğinden beri doktor kontrolü yapılmadığını, herhangi bir vitamin verilmediğini söyledi. (Kesme şeker ve tuz ile besleniyor.) Sağlık sorunlarına rağmen talepleri gerçekleşinceye kadar açlık grevine devam edeceğini özellikle belirtti” mesajını yayınladı. Başaran Aksu ise yayınladığı mektupta Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır’ın derhal serbest bırakılmasını isterken “Holding merkezleri, patron örgütleri ve sarı sendika lobilerinin tertip ve talebiyle sipariş usulü tutukluyuz. Sendikamız Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nın genel merkezine en yakın cezaevi olan Akhisar Cezaevi’ne sevkim sağlanmalıdır” dedi.

Aksu ve Çakır’a madenci ailelerinden destek

Yayınladıkları video ile Başaran Aksu ve Gökay Çakır’a destek veren madenci aileleri, iki ismin de serbest bırakılmasını talep etti. “İşçinin hakkını savunmak suç değil onurdur”, “İşçinin hakkını savunmak suçsa biz de bu suçu savunuyoruz”, “Başaran Aksu susturulmak istenen işçinin sesidir” mesajlarını yayınlayan aileler, Aksu’nun işçinin hakkını ödediği için bedel ödediğine dikkat çekti. Video mesajı, Bağımsız Maden İş Sendikası’nın sosyal medya hesabından yayınlanırken, iki isme sahip çıkıldığı belirtildi.